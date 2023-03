PALUSID ANDEKS ⟩ Pauluse kirikust annetuskarbi varastanud mees ja naine tagastasid vaid osa varast

Valgast bussiga Tartusse

Kolmapäeva hommikul ei osanud Luhamets veel öelda, mis kell mees ja naine kirikusse tulevad. Ennelõunal aga selgus, et paar plaanib tulla kell üks Valgast väljuva bussiga, mis jõuab Tartusse kell 14.45. «Seega ma loodan, et kella kolme paiku saan nendega kokku. Loodan väga, et pärast seda saan teada anda, et tänu avalikkuse survele on asi lahendatud,» ütles Luhamets, kes suhtles naisega Facebookis ja mehega rääkis telefonis. «Kui enne ajas üks pool süüd teise kaela, siis täna kell 13:09 sain sõnumi teiselt, kes süüdistas esimest,» avaldab ta.

Veidi pärast kolme jõudsid varguse toime pannud mees ja naine kirikusse, kuid tõid tagasi vaid korjanduskarbi. «Nad tulid, tõid korjanduskarbi tagasi, raha lubasid tuua järgmisel nädalal,» kinnitas Luhamets. «Nad tunnistasid. Kahetsesid. Palusid andeks. Said andeks,» ütleb ta ning lisab, et korjanduskarbi varastanud mees ja naine on majanduslikult saamatud. «Lubasin neil alati tulla, kui kõht on tühi, sest Pauluse kirikus on supiköök olemas. Väga mitmesugust abi on olemas, aga olge ausad ja ärge varastage,» kõlas kirikuõpetaja sõnum. «Varastatud summa ei olnud väga suur, aga nad lubasid selle tuleval kolmapäeval tagasi tuua. Praegu on kuu lõpp ja taskud tühjad.»

Korjanduskarp, mis kolmapäeval kirikusse tagasi jõudis. Foto: Kristjan Luhamets

Korjanduskarp jõudis tagasi ilma rahata. Foto: Kristjan Luhamets

Luhamets tegi eile ka politseile avalduse, kuid ütles, et kui probleem laheneb ja inimesed oma väärtegu mõistavad ning kahetsevad, võtab ta avalduse politseist tagasi. «Politseile annan teada, et meie poolt on see teema lõpetatud,» ütles Luhamets pärast seda, kui mees ja naine annetuskarbi tagasi tõid.