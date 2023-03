KIRIKURÖÖV ⟩ Tartu Pauluse kirikus käisid vargad

Kirikuõpetaja räägib, et kaamerasalvestiselt on näha, et mees ja naine sisenesid kirikusse koos ning tegutsesid koos, kuid lahkusid eri teid pidi umbes ühe minutilise ajavahega. «Joel Luhamets sattus kogemata peale selle naise lahkumisele eile. Tookord muidugi ei teadnud, kellega tegu. Kiriku uksed on iga päev avatud ja inimesed käivad siin iga päev. Joelile jäi aga silma, et üks naisterahvas liikus väga kiirustades. Tavaliselt ei ole inimesel kiiret, kui ta kirikusse tuleb. See jääb kohe silma, kui keegi ruttab kuhugi poole. Nende liikumise trajektoori arvestades varguse toime pannud mees ja naine ilmselt seda kirikut ei tunne hästi. Kui nad oleksid kirikut tundnud, oleksid nad liikunud teist teed mööda,» avaldab Luhamets ja lisab, et Pauluse kirikul on koguni 31 valvekaamerat.