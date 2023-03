LUGEJA FOTOD ⟩ Tähelepanelik tallinlane Patkuli trepist: päris nutune seis

«Ükspäev märkasin! Päris nutune seis Patkuli trepil,» märgib toimetusele Tallinna vanalinnas asuvast trepist fotod saatnud Andres. Ta lisab, et käib mööda treppi keskeltläbi kord nädalas, mistõttu teab öelda, et viimase paari aastaga on selle seisukord hullemaks läinud. «Mulle tundub, et kohati on see isegi ohtlik,» jagab ta oma tähelepanekuid.