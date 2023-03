PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 27. märts: Sõnn tunneb end väsinuna, Neitsit püütakse ära kasutada

Sul on oht liiga palju korraga ette võtta ning selle tulemusel endale liiga teha. Vähenda hoogu, pane tegemised tähtsuse järjekorda.

Võid end pisut väsinuna tunda. Tee ära vaid need asjad, mis on möödapääsmatult tähtsad, jaga oma jõuvarusid mõistlikult.

Marsi ja Pluuto kvinkunksi mõjul on õhkkond ärev. Võimalik, et keegi üritab sulle oma tõekspidamisi peale suruda, sellega sa küll ei lepi!

Rahulikku tööd tegevatel Lõvidel kulgeb elu tasases rütmis, ent löögi all on need, kes asuvad kõrgel, vastutusrikkal positsioonil.