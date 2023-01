SÕNUM UNIVERSUMIST? ⟩ Arvatakse, et Maast peagi mööduv roheline komeet toob kaasa suure muutuse rahu suunas

Inimesed on aastasadu ja tegelikult lausa aastatuhandeid jälginud öist tähistaevast ja sealseid liikumisi. Kõik iidsed tsivilisatsioonid omistasid taevastele sündmustele tohutult suurt tähtsust. Templeid ja muid hiigelehitisi rajati taevakehade täpsete liikumiste järgi - mitte ükski nurk ei olnud juhuslik. Tänapäeva inimene on jõudnud aga kohta, kus valgusreostuse tõttu on paljud tähed juba vaevu märgatavad - igaüks võib ise aimata, mida see ütleb inimkonna seisundi kohta.

Sellegipoolest peaks olema nähtav Maale lähenev eriline roheline komeet nimega C/2002 E3, mis avastati 2022. aasta märtsis. See on viimaste aastakümnete üks kõige eredamaid leitud komeete ning jõuab Maale kõige lähemale veebruari esimestel päevadel. Arvatakse, et rohelise kuma annavad komeedile süsinikul põhinevad molekulid nagu tsüanogeen ja kaheaatomiline süsinik. Kokkupuutel Päikese ultraviolettkiirgusega hakkavad need molekulid rohelist valgust peegeldama.