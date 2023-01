Tegelikul on loom ju ise sümboolne, kuid oluline on tähendus ja sõnum selle taga. Erinevates kultuurides võivad samad omadused peegelduda paremini läbi erinevate loomade. Nii on ka kitse asemel vahel lammas, härja asemel pühvel, kuke asemel fööniks ja sea asemel metssiga. Mõnes Aasia piirkonnas on roti asemel hoopis hiir. Seetõttu arvan, et sel aastal võib igaüks ise tunnetada ja valida, kas tal on kassi- või jäneseaasta - kumb sinuga rohkem resoneerub, see sul ongi.