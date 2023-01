Kõige märgilisem on Pluuto nihkumine Kaljukitsest Veevalajasse kuupäeval 23.03.2023, mis tähistab paljuräägitud Veevalaja ajastu tõeliselt pärale jõudmist. See purustab teatavad võimustruktuurid ja vormid, mis on rohkem traditsioonilist laadi ja pika minevikuga. Suur osa muutusi on seotud ilmselt üha laialdasema tehisintellekti kasutuselevõtuga. Seis toob kaasa ka suurema tõe ja selguse: eesmärk on ületada hierarhiad, mis kontrollivad infot - läbinähtavus omandab uued mõõtmed. Kaasneda võib selliste teadmiste ja küsimuste avalikustamine, mis võivad muuta arusaama minevikust ja seega ka tulevikust.