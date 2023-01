NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on üks plahvatuslik päev, lõpp ja puhas uus algus

Tegelikult on see hea ajastus, kuna oleme kuutsükli lõpus ja enne «päris» uude aastasse jõudmist on meile antud viimane võimalus kõik ebavajalik puhastada ja läbi põletada.

Laupäeval toimub kuuloomine Veevalajas opositsioonis Must Kuu Lilithiga. Kuuloomise täpne aeg on kell 22.53. See on väga võimas kuuloomine, mis lülitab meid vanast aastast uue aasta energiasse. Nüüd on see aeg, kui hakata päriselt tunnetama, millises suunas me oma elu sellel aastal soovime arendada. Mis on need kvaliteedid, mida soovime luua juurde? Mis on meie kõrgeimad lootused ja sügavaimad soovid selleks aastaks? Nüüd on aeg küps, et mõistaksime oma möödunud aasta saavutusi, aga ka vigu ja puudujääke. Ring on saanud päriselt täis.