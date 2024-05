FOTOD Elva elanikud pahandavad kalmistul avanenud vaatepildi üle, valla sõnul oli olukord erandlik

Facebooki grupis «ELVA» juhib Elva elanik Anti tähelepanu üleajavatele prügikastidele kalmistul. «Väga kahetsusväärne! Millega te seal tegelete, kui te isegi surnuaias ei suuda korda hoida?» küsib ta pöördudes vallavalitsuse poole. Anti ütleb, et ka jõulude ajal ajasid prügikastid üle ja vaatepilt oli sarnane praegusega. Fotodelt on näha ületäitunud prügikaste ning kuna konteinerites ruumi pole, on inimesed pannud prügikotid ja muu prügi maha.