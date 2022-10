KRISSU ON LEITUD ⟩ Hispaaniasse tütrele järele läinud ema on tagasiteel

Facebooki grupis «Eestlased Hispaanias» jagas 23. septembril enda muret Kairi, kes polnud oma tütrest Kristiinast juba kolm kuud midagi kuulnud. «Vajan väga teie kõigi abi. Kadunud on minu tütrekene Kristiina Komlev aka Sheva. Lubas igakuiselt märku anda, et kõik ok, kuid kolm kuud pole kippu ega kõppu. Hispaania keelt ma ei oska, muidu oleksin juba teda seal ka otsimas,» kirjutas murelik ema.

Kristiina Komlev, keda ema Hispaaniasse otsima läks. Foto: Erakogu

Elu24 avaldas Kristiina kadumisest esimese loo 24. septembril. 28. septembril avaldatud jätkuloos kirjutasime, et Kristiina ema Kairi on teel Hispaaniasse oma tütre juurde. «Mu last on nähtud ja tean, kust otsida,» ütles ta. «Tahtsin kõiki tänada! Nüüdseks on meil meeskond koos. Paar inimest jälgivad teda kohapeal. Proovime vaikselt talle läheneda ning olen sada protsenti kindel, et kõik läheb hästi,» märkis naine ühismeedias.

Kristiina ema Kairi on oma Facebookis viimase postituse teinud 27. septembril. Postituses tänab Kairi kõiki, kes aitasid ning ütleb, et nad proovivad vaikselt Kristiinale läheneda.