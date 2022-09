Kadunud tütre ema on teel Hispaaniasse: mu last on nähtud ja tean, kust otsida

Facebooki grupis «Eestlased Hispaanias» jagas mõned päevad tagasi enda muret Kairi, kes polnud oma tütrest Kristiinast juba kolm kuud midagi kuulnud. «Vajan väga teie kõigi abi. Kadunud on minu tütrekene Kristiina Komlev aka Sheva. Lubas igakuiselt märku anda, et kõik ok, kuid kolm kuud pole kippu ega kõppu. Hispaania keelt ma ei oska, muidu oleksin juba teda seal ka otsimas,» kirjutas murelik ema.

Ema suhtles viimati tütrega juulikuu lõpus. «Tal pole telefoni. Kellegi tuttava telefonilt helistas, kuid nad pole koos ja see oli juuli lõpus,» avaldas ta paar päeva tagasi Elu24-le. Sotsiaalmeedias pole Kristiinal samuti kontosid.

«Teda on nähtud ja tean, kust otsida»

Teisipäeval andis Kairi ühismeedias teada, et on otsustanud koos abikaasaga tütrele autoga järele minna. «Hispaaniasse sõitmine on minu jaoks ulme, kuid saame hakkama. Pühapäeval startisime kell 19.00 ja lõpetasin vana taksojuhina teekonna Poola piiril kell kaks öösel,» kirjutab naine.

«Siis tuli läbida kadalipp Poola. Kiirteedel läks kaduma neli tundi tänu kolmele avariile. Magamatus on teinud oma töö,» kirjeldab Kairi oma teekonda. «Veel kord suured tänud kõigile, kes meid sel teekonnal toetasid või toetavad.»

Nüüd teatab Kairi Facebookis, et tütar on leitud ning ta ise on veel teel Hispaaniasse. «Tahtsin kõiki tänada! Nüüdseks on meil meeskond koos. Paar inimest jälgivad teda kohapeal. Proovime vaikselt talle läheneda ning olen sada protsenti kindel, et kõik läheb hästi,» märgib naine ühismeedias.