AITA LEIDA ⟩ Murest murtud eestlanna: mu tütar on Hispaanias kadunud

«Vajan väga teie kõigi abi,» kirjutab Kairi Facebooki grupis «Eestlased Hispaanias». «Kadunud on minu tütrekene Kristiina Komlev aka Sheva. Lubas igakuiselt märku anda, et kõik ok, kuid kolm kuud pole kippu ega kõppu. Hispaania keelt ma ei oska, muidu oleksin juba teda seal ka otsimas.»

«Politseile on tõepoolest tehtud avaldus, et naine on kadunud ning hetkel tegeleme juhtunu asjaolude väljaselgitamisega,» ütles Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Britta Sepp. «On tavapärane, et kui Eesti inimene on välismaal teadmata kadunud, siis teeme koostööd Interpoliga. Nii planeerime teha ka selle juhtumi puhul,» lisas Sepp.