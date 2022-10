SODIAAGISOSINAD ⟩ Saabumas on ülitundlik täiskuu, mis avab haavad

Soovitused nädalaks

Ootamatu välk tabab täpselt nende müüride keskmesse, mille oleme enda kaitseks ehitanud. Selle tagajärjena tuleb vanad arusaamad täielikult hüljata või sõeluda kiviklibu ja mis sellest veel alles on ja ehitada elu uutele alustele. See on hirmus, kuid äärmiselt puhastav. Meie jaoks on tegemist tohutu pöördepunktiga. Peame vabanema täielikult kõigist eelarvamustest ning seisma oma hirmudega silmitsi. Võibolla tuleb valida nüüd täiesti uus, kuid täiesti õige suund.