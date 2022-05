Jäär tunneb sel nädalal end tugevalt ning tal on hea aeg parandada varem tehtud kommunikatsioonivigu. Üleüldse on võimalik alustada suhtlemist uuelt tasandilt. Nädala alguses võib Jäär olla veidi jonnakam, kui mingi rahadega seotud protsess ei kulge vastavalt ootustele. Aga kokkuvõttes läheb kõik hästi, õnn on praegu Jäära poolt.