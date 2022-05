Nespresso tehasesse saadetud kohvist leiti pool tonni kokaiini

Šveitsis teavitasid Romonti linna tehase töötajad ametivõime, kui leidsid kohviubade kottidest valge pulbri. Hiljem leidis politsei viiest veokonteinerist veel uimastit. Esialgne uurimine näitas, et saadetis oli pärit Brasiiliast.

Nespresso kinnitab oma avalduses, et tehases toodetud kohvikapslid ei ole narkootikumiga saastunud. «Tahame tarbijatele kinnitada, et kõik meie tooted on tarbimiseks ohutud,» teatas kohvifirma.