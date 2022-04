FOTOD ⟩ Armastatud saatejuht Grete Lõbu abiellus salapärase kallimaga

Armastatud saatejuht Grete Lõbu teatas detsembris «Ringvaate» otse-eetris, et saab kolmanda lapse. Nüüd lisandus sellele veel teinegi imeline uudis: nimelt on naine abiellunud! Abieluregistri andmetel on Lõbu abikaasaks Pärnu-Jaagupist pärit kirglik spordifanatt Mirjo Koit.