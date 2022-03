«Kui tuleb sõda, siis on kõik ühel pulgal!» Tšellist Silvia Ilves õpib relva käsitsema

Armastatud tšellist Silvia Ilves jagab ühismeedias oma mõtteid seoses sõja ning emaks olemisega. Naise sõnul on ta siia ilma sündinud selleks, et inimeste meelt lahutada ning selleks, et kasvatada lapsi, keda ta väga armastab. «Elu on näidanud, et ühel hetkel ei loe, kas oled parim tšellist või mitte, kas oled parim sportlane, edukas raamatupidaja või manager - kui tuleb sõda, siis on kõik ühel pulgal,» usub ta.

«Kel rohkem pappi, leiab paremad võimalused, et ennast ja oma pere kaitsta. Vaesemad jäävad saatuse hoolde, vaesemad peavad oma elu ja oma pere ise kaitsma,» lisab Ilves.

Naine tunnistab, et on juba aastaid tahtnud relvaloa koolitusele minna. «Ei, mitte, et relvaloa olemasolu oluline oleks, kuid oskus relvaga ümber käia. Mehed saadetakse sõjaväkke koolitama, aga naised? Mis siis, kui olen mina see, kes peab osutama kaitset oma perele?» küsib ta.