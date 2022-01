MÜSTEERIUM ⟩ «Kaja Kallas käis akna taga luuramas!» Jüri Ratase maakodu juures on salapärased jäljed

«Eile õhtul leidsin maal olles sellised jäljed,» nentis Jüri Ratas ühismeedias, jagades fotosid jälgedest lumel. «Kes arvab ära, kelle jälgedega on tegu?» algatas ta vahva äraarvamismängu.

«Tundub küll karu käpajälg olevat, karud peaksid talveunes olema, kuid ehk on keegi mõmmikut seganud ja üles äratanud,» pakkus üks kommentaariumis. «Kindlalt karu,» olid mitmed temaga nõus.

«Need ikkagi ilvese jäljed,» on teine jäljehuviline veendunud. Viimane leidis ka mõttekaaslasi. «Jäljerea järgi tundub ilves.» Lisaks karule ja ilvesele pakuti nii hunti kui koera.

«Oleneb, kust ja kuhu need jäljed viivad,» naljatles üks ja ütles, et need võivad vabalt olla poliitiku enda jalajäljed.