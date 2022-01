ARMAS VIDEO ⟩ Armastus võidab alati: Grete Paia vanavanemad tähistasid kuldpulma

Lauljatar tõdes, et muidugi ei ole nende teekond olnud ainult lust ja lillepidu, vaid sel ühisel teel on valatud ka pisaraid, on olnud kaotusi ja võite, nuttu ja naeru, pettumust ja andeksandmist. «Kuid mis peamine, alati on leitud probleemidele ja muredele ühiselt lahendus. On vaeva nähtud ühise eesmärgi nimel ning osatud hinnata ja hoida seda, mis tegelikult elus oluline on. Armastus võidab alati,» selgitas Paia.