PILDID ⟩ Piret Järvis-Milder naudib pere ja lähedastega eksootilist puhkust

Lauljatari Instagrami kontot ehivad kaunid kaadrid Taimaalt. «Ma ise pole jätkuvalt ühtegi pilti Tais teinud,» tunnistas Järvis-Milder Instagrami tehtud postituses ning lisas, et õnneks on kellelgi ikka meeles ägedaid hetki talletada.

Lauljatar rääkis septembris raadio Elmar hommikuprogrammis õhinal hiljuti comeback'i teinud Vanilla Ninja tegemistest. «See on äge ja kõlab uskumatuna ka enda jaoks. Kõik tundub nagu unes. Kui tuleb võimalus oma ellu särtsu ja vürtsi lisada, siis on raske sellest keelduda. Kakskümmend aastat tagasi kogetud bändiajad olid meil väga ägedad - oli võimalus ringi reisida ja salvestada maailmatasemel muusikat. Ma arvan, et väga vähesed suudaksid sellisest kogemusest ja võimalusest keelduda,» sõnas Järvis-Milder.

«Oleme nüüd vanemad ja elukogenumad. Protsessi nautida hetkel on midagi muud kui võrrelda perioodiga, mil olime alles teismeeas. Toona oli kõik nii uus ja võõras, oli palju elevust ning rahmeldamist. Praegu suudan kogu protsessi rahu ja naudinguga võtta. Triinu küll hetkel veel ema pole, kuid kõik ülejäänud kanname ka seda rolli. Perede kõrvalt bändi teha on oluliselt keerulisem, kuid takistused lisavad vaid plusse juurde, kõik ei peagi ju lihtsasti kätte tulema. Samas on ka väga tore - ka meie pereliikmed on täna osakesed kogu ansamblist ja see on nii äge,» sõnas Järvis-Milder.