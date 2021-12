MASKID JA PUUKINGAD ⟩ Millised on eestlaste lemmikumad ja veidramad jõulukingid?

Stuudios olid ERMi direktoril kaasas ka mõned kunagi populaarsed olnud jõulukingid. Näiteks vatist karuke, mis ilmselt pärineb esimese vabariigi ajast, aga võimalik, et ka veelgi varasemast ajast, kuna ERMis on ka selliseid vatist kujukesi, mis dateeruvad isegi varasemasse aega. «Siis oli nii, et kuuse peal olid ehted ning lastele nimetati, et see on sinu ehe ja see sinu oma. Laps ei saanud seda enda kätte,» selgitab Saks ja meenutab oma lapsepõlve, mil ta tahtis oma vanaemale jõuludeks kinkida midagi, mida võis pidada parimaks kingiks – need olid koolipuhvetist ostetud Moskva saiad.