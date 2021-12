LUGEJA VIDEO ⟩ Oleg Gross tuli oma uut Põlva kauplust kopteriga külastama

Facebooki grupis «Põlva kodanik» kirjutati, et Oleg Gross saabus isiklikult oma uut kauplust üle vaatama. Kohale tuli ta aga oma uhke helikopteriga, mis mõne jaoks tundus ohtlik, sest maanduti poe esisele nii, et kedagi ala turvamas ei olnud.

Oli ka neid, kelle jaoks oli kopteri nägemine lähedalt ülimalt põnev. Loomulikult lõi kommentaarides välja ka eestlaslik kadedus, kuid sellele vastati lühidalt : «Mehel on kiirelt vaja jõuda ühest maa otsast teise, see on ärimehe elu! Kopter on hea lahendus.»