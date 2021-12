Kuigi idee Eesti Laulul osaleda tuli ühiselt, tõdes Sulev Lõhmus, et tuntud popmuusikahelilooja Sven Lõhmus oli ikkagist see, kes laulude versioone pakkuma hakkas. «Kümnest valikust leitigi see õige – «Sandra»,» nentis Lauri Liiv.