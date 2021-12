FOTOD JA VIDEO ⟩ Tartlased naudivad vaatamata jäisele talveilmale traditsioonilist jõululaata

Täna kella neljani on Tartus traditsiooniline jõululaat, kuhu on kauplema tulnud sajad kaupmehed.

Kuigi täna prognoositakse Tartusse jäävihma ja jubedaid ilmastikutingimus, siis tundub, et tartlasi see ei heiduta – juba enne keskpäeva sagis Küüni tänaval metsikult rahvast.

«Väljas on jäine tuul, aga tartlaste laadalembus on muljetavaldav ja kohal on uskumatult palju rahvast. Käib tõeline ostlemine,» kirjeldab laadamelu Elu24 peatoimetaja Katrin Lust.