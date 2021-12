Lauljatar Taylor Swift varastas oma hittloo «Shake it off!» sõnad?

USA ringkonnakohtunik otsustas reedel alustada menetlust Taylor Swifti vastu algatatud autoriõigustega seotud kohtuasjas seoses süüdistusega, et ta varastas oma 2014. aasta hiti "Shake It Off" sõnad teisest laulust.

Swift esitas 2018. aastal taotluse Halli ja Butleri nõuete tagasilükkamiseks, väites, et nende laulusõnad ei olnud piisavalt originaalsed, et neid autoriõigustega kaitsta ning kohtudokumentide kohaselt rahuldati talle taotlus. Siiski apellatsioonikohus tühistas selle otsuse.

2017. aasta kohtuasjas väideti, et Swifti laulutekstid loos «Shake It Off» : «Cause the Players gonna play, play, play, play, play and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate,»- rikuvad 3LW autoriõigustega kaitstud materjali.