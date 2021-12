Idee Eestile hääletades tiir peale teha sündis jõuluvana Raimondil juba eelmisel aastal, kuid siis ei olnud teatud asjaoludel see võimalik. Selle aasta detsembris võttis vana ennast kätte ning alustas oma teekonda ümber kodumaa oma elukohast Jõgevalt.

Kui jõulud on läbi, saab punast rüüd kandvast jõuluvana Raimondist hoopiski tubli ehitusettevõtja Liivar Põldkivi. Mees on juba kaheksa aastat lõbustanud nii noori kui vanu erinevatel jõulupidudel, kuid seekordne projekt on tal teistsugune ning teeb kõigil südame soojaks.