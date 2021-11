VIDEO ⟩ Briti hommikutelevisioonis näidati midagi, mis pani saatejuhid õhku ahmima

Põhjus oli selles, et näitleja Falconi arvates on tal maailma kõige pikem peenis, mis on tavaolekus 24 sentimeetrit pikk ja erekteerununa 34-sentimeetrine, teatab nypost.com.

Nii Falcon ise kui arstid on peenise üle mõõtnud ja selle pikkus on kindel. Kuid kindel ei ole see, et tegu on ikka maailma kõige pikema peenisega.

USA näitleja Jonah Falcon, kellel on enda sõnul maailma pikim peenis FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Näitleja sõnul teavad USAs paljud, et tal on pikk peenis, mistõttu on teda kutsutud jutusaadetesse. Seal näitab ta lauale pandud esemete abil, kui pikk ta suguorgan on.

Sama tehti nüüd ka Briti hommikusaates, kuid mitte täpselt nii. Ta ei kasutanud peenise pikkuse näitamiseks munakarpi või WC-paberi rullist keritud paberit, vaid näitas saatejuhtidele nutitelefonist pilti endast ja oma peenisest.

Saatejuhid kasutasid eri esemeid, et näidata nende abil peenise pikkust vaatajatele.

Meessaatejuht Phillip Schoefield ei osanud peenisefotot nähes midagi öelda ja pani käed näo ette. Naissaatejuht Josie Gibson oli üllatunud näoga, hakkas õhku ahmima ja ütlema «Oh issand» (ingl oh my god).

Briti hommikusaate «This Morning» saatejuhid Josie Gibson (paremal) ja Phillip Schofield peenisepildist üllatununa FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Falcon sõnas saates, et pikk peenis on ta näitlejatöös ka takistusi tekitanud.

«Režissöörid guugeldavad mind ja ütlevad, et nad ei saa oma filmides kasutada meest, keda tuntakse eelkõige tema peenise tõttu. Filmi maine oleks juba enne selle valmimist kahtlane. Peenis on takistanud saamast suuri läbimurderolle, mulle antakse väikeseid kõrvalosi, milles olen kaadris vaid sekundeid,» teatas mees.

Paar aastat tagasi jõudis ta Euroopast puhkuselt tagasi USAsse ja ta lennuk maandus Los Angelese lennuväljal. Lennujaama turvateenistus ei tahtnud teda läbi lasta, kuna arvati, et ta smugeldab midagi jalgade vahel. Ta viidi kõrvalruumi, kus tal paluti püksid alla tõmmata. Ametnikud nägid ta peenist ja said aru, et tal ei ole salakaupa.