NUNNU KLÕPS ⟩ Maarja-Liis Ilus jagas isadepäeva puhul armsat perepilti

Maarja-Liis ja tema elukaaslane Fred Kriegeri (42) on olnud koos alates 2005. aastast ja kuulduste kohaselt särab lauljatari sõrmes juba pikemat aega ka kihlasõrmus, kuigi paar ise pole seda kunagi kinnitanud. Neil on kaks last, 2018. aastal sündinud tütar Iris ja 2020. aastal sündinud poeg Raul.