ARMSAD PILDID ⟩ Daniel Levi Viinalass kehastus tütarde rõõmuks populaarseks printsessiks

«Issand, ma sain pisarateni naerda, mitte sellepärast, et pildil midagi valesti oleks. Vaid sellepärast, et need on nii siirad ja ehtsad lapsevanemaks olemise rõõmud!» kirjutatakse Viinalassi postituse kommentaariumis. «Ma nii ilusat Elsat ei olegi veel näinud!»

Daniel tutvus oma abikaasa Eleriga 1996. aastal. Daniel ja Eleri Viinalass abiellusid 2011. aasta suvel Räpinas. 2017. aastal andsid nad esimesest beebiootusest teada Instagrami vahendusel. «Lugu on selline – aasta tagasi olime me lapseks valmis, kuid seda ei juhtunud. See aasta on olnud palvete ja kannatlikkuse õppetund ja nüüd on meie palvetele vastatud,» kirjutas Daniel toona. Perekonda sündinud pisikesele pandi nimeks Elviine.