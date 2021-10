SELGUS MAJAS ⟩ Korraldaja eitab Tõnis Mägi kontserdi edasilükkamise poliitilisi tagamaid

Oru kultuurisaal teatas esmaspäeval, et lükkab edasi Mägi ja Leplandi ühise kontserdi. Korraldaja sõnul lükkub üritus edasi publiku vähese huvi tõttu. «See tähendab, et pileteid ei ole piisavalt müüdud, et kontserdi korraldamisega seotud kulusid katta,» selgitati Oru kultuurisaalist Elu24-le.