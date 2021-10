Esmaspäeval hakati Harju maakohtus arutama Delfi ajakirjaniku Heliis Raudsiku ja Telegrami juhi Hando Tõnumaa kohtuasja. Telegrami avaldatud artiklis kasutati hageja sõnul Raudsiku kirjeldamiseks sõna «kommunist» ja väljendit «tundub, et tegemist on psühhopaadiga». Väljaanne seisab aga selle eest, et tõestada, et tegu satiiriga.