PILTUUDIS ⟩ Aasta alguses suhtesse astunud Kourtney Kardashian kihlus

Kourtney jagas rõõmusõnumit ka Instagramis, kuhu ta postitas kaks pilti. «Igavesti,» kirjutas tõsielustaar nende juurde. Travise Instagrami-lugude põhjal selgub, et pärast kihlumist nautis paar lähedaste seltsis õhtusööki.

Kolme lapse ema Kourtney ja bändi Blink-182 trummari Travise vahel puhkes õide tõeline romantika. Paar jagas üksteisest sotsiaalmeedias pilte ja on suhte ajal jäänud tihti koos ka paparatsode kaamera ette. Üheskoos käidi Disneylandis kohtingutel, tehti teineteisele tätoveeringuid ja veedeti aega Travise stuudios. «Mu elu armastus,» kirjeldas Kourtney oma kallimat Instagramis.

2015. aastal läks Kourtney lahku pikaajalisest elukaaslasest Scott Disickust. Kourtney ja Scott on aga siiani hea sõbrad ning on leidnud täiusliku tasakaalu, et kasvatada ühised lapsed üles stabiilses keskkonnas.