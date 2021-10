VIDEO ⟩ Kalle Grünthali sõnasõda kultuuritöötajaga tekitas pahameelt: miks peab omainimesi kiusama?

Eile lisas Riigikogu saadik Kalle Grünthal sotsiaalmeediasse video, kus oli vastamisi Paide kultuurimaja töötajatega. Seal toimunud valimisdebatil osalemiseks pidi näitama COVID- testi, läbipõdemise või vaktsineerimise tõendit, poliitikule see aga ei sobinud.

Videos võib näha, kuidas poliitik linna muusika- ja teatrimaja juhataja Martha-Beryl Graubergi käest reeglite osas selgitust nõudis. Grünthali väide paistis olevat, et kultuuritöötajatel pole õigust tema isikuandmeid käidelda.

Samuti ei sobinud talle selgitus, et asutus peab seda tegema valitsuse määruse tõttu. «Miks sa sellest iga kord mingit skandaali pead tegema?» üritas ka Paide linnapea Priit Värk olukorda rahustada. «Aga hea küll, minge oma üritust tegema,» lõpetas poliitik veerand tunni möödudes viimaks video.

«Olen kuulnud, et Grünthal on vaktsineeritud, päris mitu inimest käis koos temaga Paides süsti saamas,» väitis vahejuhtumit kommenteerides nimelt poliitik Lauri Läänemets. «Ilmselt oleks tema vaktsiinivastasuse imago eile tugeva löögi saanud, kui see oleks välja tulnud.»