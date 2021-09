MANTLIPÄRIJA ⟩ Kellest saab järgmine James Bondi osatäitja?

Tellijale

Õige pea linastub kauaoodatud «007: Surm peab ootama». Kõigi märkide kohaselt jääb see hinnatud Daniel Craigi viimaseks korraks James Bondina. Isegi selle eel oli küsitav, kas ta legendaarsesse ülikonda ning Aston Martinisse tagasi ronib.

Nüüd on Craig aga kindlalt ära öelnud, et Bondi rolliga lõpparve tegemine on tema valik, märgib CG Magazine. Paratamatult paiskab see õhku küsimuse - kes hakkab järgmisena maailma tuntuimat salaagenti mängima?

Kuulujutte ringleb erinevaid, kandidaate on isegi maailmakuulsate lauljate seas. Mäletatavasti ei olnud ka Craig filmitegijate esimene valik. Probleemiks olid nii blondid juuksed kui palju muud. «Mäletan, kui ütlesin neile kohe ära, et ma ei oska Sean Connery moodi olla, Pierce'i minust ka ei saa,» meenutas näitleja. Seepärast võivad ka mõned esmapilgul ebaloogilised valikud reaalsuseks saada.

Tom Hardy

Selle mehe puhul on tegemist ühe hinnatuma ning isikupärasema näitlejaga oma põlvkonnas. Kindlasti tõmbaks ainuüksi Hardy kaasamine frantsiisi kaasa palju tema fänne, keda muidu 007 seiklused ei huvitanud.

Lisaks käivad ka kuulujutud, et Hardy osales juba eelmisel aastal Bondi rolli castingul. Kui jutt vastab tõele, peaks avalikkus sellest õige peale uue filmi linastumist kuulma. Paraku pole kindel, kas Hardy ise seda rolli soovib: nimelt armastavat ta pigem oma rida ajada, Bond on aga pigem rangete piiridega tegelaskuju.

Gillian Anderson

Nagu mainisime, on õhku visatud võimalus, et 007 võiks olla ka uus agent, James Bondi mantlipärija. «See on nagu Hamlet, keda on mänginud väga erinevad inimesed, ka naised,» kirjeldas produtsent Broccoli 007 rolli. «Sama võiks ka Bondiga olla.»

Lisaks on Anderson märkinud, et tahaks rolli. Paraku on küsitav, kas Bondi tegijad oleks ka päriselt selliseks kannapöördeks valmis.