Koha hirmkallis lauas sai ka lauljanna Keke Palmer, kes jagas Twitteris ühest roast pilti. «See on põhjus, miks nad teile siin pakutavat toitu ei näita,» kirjutas ta naerusuiselt. Twitteri rahvas oli pilti nähes hämmingus ja hakkas usinalt teemakohaseid meeme jagama. «Võib-olla polegi nii hull vaene olla,» säutsus üks. «Nad põhimõtteliselt ütlesid sellega, et sööge siis, kui te koju jõuate,» naeris teine. «Sa mõtled, et sööge enne, kui te tulete,» lisas keegi jätkuks.