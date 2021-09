VIDEO ⟩ Transsooline iluguru astus lavale alasti: pühendus neile, kes on mõelnud, kas mul nibud on!

Nooruspõlves transnaisena välja tulnud Nikita Dragun kehastas Private Policy moesõul emakest loodust. Kõmuline Youtube'i staar lipsas mööda Instagrami moderaatoritest, kes muidu kõik karmi pilguga üle vaatavad ja paljaid rindu näitavad postitused eemaldavad. «Pühendusega nendele, kes on mõelnud, kas mul nibud on,» kirjutas sisulooja kommentaariumis.

Pilkupüüdvat videot jagas ta Instagramis oma üheksa miljoni jälgijaga. «Ma reaalselt nutan! Mu unistus läks täide! Emme, ma jõudsin lõpuks moelavale!» kirjutas ta video juures. «See oli ETTEASTE, mis tõukas mu mugavustsoonist välja... Mul on nii suur au, et mul paluti etendus lõpetada! Asiaadid on esindatud!» lisas ta rõõmsal noodil.