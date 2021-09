USKUMATU ⟩ Vene ärinaine üritas röövida rikkurite külmutatud surnukehasid, mida säilitati ellu äratamiseks

Need sisaldasid Medvedevi firma KrioRus «patsiente» - täpsemalt elluäratamist ootavate jõukate inimeste krüokülmutatud surnukehasid. Politsei püüdis tee peal kinni kaks veokit samade kapslitega.

Selgus, et pikanäpunaine oli Medvedevi ekskaasa ning kunagine äripartner Valeria Udalova . Naine, keda on juba paar aastat üritatud KrioRusist ära ajada, keeldus ohje käest andmast ja lõi uue firma Otkrõtaja Krionika.

Sel õhtul tahtis naine eksmehe «kliendid» varastada ning oma pooleliolevasse lattu toimetada. Paraku andis angaari omaniku poeg Aleksei Samõkin juhtunust Medvedevile ja politseile teada. Õhtupimeduseni kestnud majandamine lämmastikku uputatud surnukehade kõrval lõppes politsei tõdemusega, et Udalova peab «kliendid» tagastama ja need soovi korral läbi kohtu välja nõudma.

Udalova muidugi kergelt alla ei anna, ning seletas väljaandele, et tema ekskaasa valetab ja naisel täielik liisingulepingute järgi õigus surnukehade üle otsustada. Medvedev jällegi näitas dokumente, mille põhjal ta angaari 35 euro eest kuus rendib.

Kui tahes proosaline see pereäri tüli ka poleks, kaklus käib tõeliselt utoopilise projekti üle. Paar asutas KrioRusi juba 2006. aastal, kui nad olid Venemaa Transhumanistliku Liikumise aktivistid.

Nemad ning jõukad kliendid usuvad, et spetsiaalsete kemikaalide sees sügavkülmutatud inimest on võimalik kunagi taaselustada. Teadlaste kinnitusel kahjustab protseduur aga fataalselt aju ja närve, niisiis on külmutatud inimene sama surnud kui palsameeritud.