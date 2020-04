SKANDAAL ⟩ Miljonär Victoria Beckham saatis töötajad palgata puhkusele ja küsib riigilt toetust

Endine Spice Girlsi staar Victoria Beckham tegutseb praegu rõiva- ja moeäriga. Tema perel on praegu vara hinnanguliselt 334 miljonit naela ehk umbes 378 miljonit eurot.

Samas saatis ta 30 töötajat ametipuhkusele ja plaanib küsida võimalusel ka valitsuselt raha, kui sellised toetusmeetmed tööle hakkavad. Sellest rääkis ta skandaalse Piers Morgani saates.

Nagu tavaliselt, tuli Morganilt selle peale tuline sõnavõtt. «Vabandust, kuid see ajab oksele,» kirjutas saatejuht Twitteris. «Kui sa tervishoiutöötajatest nii hoolid, siis miks sa maksumaksja raha vastu võtad, kuigi tervishoid seda hädasti vajab?»

Kuna Beckham on miljonär, võtsid paljud Morgani kriitikast tuld. Inimesed küsivad, miks peaks nii rahakas inimene maksumaksjate poolt toetust saama ning töötajaid puhkusele saatma? Toetused katavad kuni 2500 naela ulatuses töötaja palgakulusid kuus, et ettevõtjad inimesi lahti ei laseks.

Vicky palka ei võta

Miljonär aga kriitikaga ei nõustu. Läehdane sõber ütles Briti meediale, et «kuigi tal oli sünnipäev, on see halvim kujuteldav nädal». Beckhami sõnul on kriitika ebaõiglane.

«Ta ei usu, et on aus teda materdada millegi eest, mida paljud ettevõtted ja ärid teevad.» Väidetavalt ei olnud tal aimugi, et kriitika võib nii valjuks paisuda.