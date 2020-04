PILDID JA VIDEO ⟩ Maailma suurim lennuk aitab võidelda koroonaviirusega

Maailmas on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 2,4 miljoni inimese ja viirushaigus on võtnud elu rohkem kui 170 000 inimeselt. Suuremad haiguskolded on USAs, Itaalias, Hispaanias ja Hiinas, kus see haiguspuhang möödunud aasta detsembris algas.