Näitlemisest loobunud Cameron Diaz rääkis esimest korda oma argieelust beebiga

2018. aastal tegi toona 45-aastane Diaz näitlemisega lõpparve ning alustada perekonda. Selle aasta alguses teatas Diaz Instagrami postitusega, et tema ning muusikust abikaasa Benji Madden said pisitütre vanemateks. Tütrele pandi nimeks Raddix.

Nüüd on juba paar aastat avalikkuse eest madalamat profiili hoidev Diaz rääkinud avameelselt sellest, kuidas nende pisiperel karantiini ajal läheb ning kirjeldas oma uut rolli emana.

Diaz vestles oma sõbra ja Who What Weari tegevjuhi Katherine Poweriga Instagrami vahendusel lühidalt emarollist ning tunnistas, et kolmekuune on tema elu «parim osa».

«Ma armastan emaks olemist. See on mu elu parim, parim, parim osa,» ütles näitlejanna. «Ma olen nii, nii tänulik ja nii õnnelik ning see on kõigi aegade parim asi ja mul on nii vedanud, et saan seda koos Benjiga teha ning me veedame suurepäraselt aega. See on nii tore. Mul on lihtsalt põnev.»

2014. aastal kohtunud Diaz ja Madden on oma suhte osas olnud pigem privaatsed. Näiteks on paar koos punasele vaibale astunud üpris harva. FOTO: SLF/SIPA/Scanpix

Seoses sellega, kuidas nende pisiperel koroonaviiruse pandeemia ajal läheb, ütles Diaz, et emaroll ja Raddix hoidsid teda «mullis» juba enne eriolukorda. (Raddix saabus Maddenite ellu detsembris.)

«Olen juba niikuinii karantiinielu elanud, kuna mul on kolmekuune või kolme ja poole kuune. Nii, et mu elu on olnud täiesti vaikne ja rahulik viimased paar kuud,» tõdes Diaz.

Abikaasale jagus Diazel vaid häid sõnu. «Pärast vanniaega paneme beebi magama, Benji paneb ta voodisse, ta on suurepärane. Ta on imeline isa. Mul on nii vedanud, et ta on mu lapse isa. Ta on nii uskumatu.»

Kriisiolukorra osas kurtis Diaz vaid seda, et ei ole pikalt näinud oma sõpru. «Nüüd ma lihtsalt ei näe kedagi. Kuid see on tore ja ma armastan oma «mulli», armastan olla oma koduses üsas koos abikaasaga ja süüa teha.»

Muusik Benji Madden (vasakul) on osa bändis Good Charlotte, mille liikmeks on ka mehe kaksikvend, Joel Madden (paremal). Keskel on laulja Jessie J. FOTO: Rachel Murray/AFP/scanpix

Samas mõistab maailmas toimuvat ning leiab, et see on «hullumeelne». Kuidas Diaz selle kõigega hakkama saab, naine viibib olevikus. «Ma olen siin ja praegu.»

Lisaks näitlemisest loobumisest on Diaz olnud vähem aktiivsem ka sotsiaalmeedias. Pärast pisitütre saabumise teatamist 3. jaanuaril, pole Diaz oma Instagrami postitanud. Enne seda oli tema profiilil alates 2019. aasta maist vaikus.