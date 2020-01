POMMUUDIS ⟩ Näitleja Cameron Diaz sai emaks!

«Head uut aastat perekond Maddensite poolt! Oleme nii õnnelikud, õnnistatud ja tänulikud uue kümnendi alguse eest ja teatame, et meie perre sündis tütar Raddix Madden ,» jagas paar postituses. «Ta vallutas me südamed kohemaid ja täiustas meie perekonda.»

«Kuigi oleme ülirõõmsad seda uudist jagades, tunneme ka tugevat instinkti kaitsta oma lapse privaatsust,» selgitasid nad. «Seega ei postita me temast pilte ning ei jaga muid üksiasju peale selle, et ta on väga-väga armas. Mõni ütleks isegi, et ta on vinge!»