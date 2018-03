45-aastane Cameron Diaz jääb pensionile ja tahab saada lapsi

45-aastase staari sõnul on tal aeg pühenduda oma 39-aastasele muusikust abikaasale Benji Maddenile ja saada lapsi, teatab Daily Mail.

Cameron Diaz FOTO: CRISTINA QUICLER/AFP/Scanpix

Benji Madden FOTO: Patrick McMullan Co./McMullan/Sipa USA/Scanpix

Diazi otsusest sai esimesena teada ta sõbranna Selma Blair, kes kinnitas seda selle aasta Oscari-gala järgsel Vanity Fairi peol.

«Tahaksin, et 2002. aasta film «The Sweetest Thing» saaks järje, kuid Cameron teatas, et jääb pensionile ja seda filmi vist ei tule,» lausus näitlejanna.

Cameron Diaz tegi seni oma viimase rolli 2014. aasta filmis «Annie».

Cameron Diaz FOTO: BEN STANSALL/AFP/Scanpix

Diazi filmograafiasse kuuluvad selised filmid nagu «The Mask», «My Best Friend’s Wedding», «There’s Something About Mary», «Charlie’s Angels», «The Holiday», «My Sister’s Keeper», «Bad Teacher», «The Other Woman» ja «Sex Tape».

Diaz sai neli Kuldgloobuse nominatsiooni rolli eest filmides «Being John Malkovich», «Vanilla Sky», «Gangs of New York» ja «There’s Something About Mary».

Cameron Diaz FOTO: Topphotos/UNIMEDIA/SIPA/Topphotos/UNIMEDIA/SIPA/Scanpix

Diaz on üle 40-aastaste Hollywoodi näitlejannade seas kõige kõrgemalt tasutatud naisstaar. Diazi filmid on saanud ülemaailmselt kassatulu seitse miljardit dollarit.

Diaz ja ta mees Madden kohtusid 2014. aastal ja abiellusid 5. jaanuaril 2015, olles tuttavad vaid kaheksa kuud.

Diazil olid varem suhted videoprodutsendi Carlos de la Torre’i, näitleja Matt Dilloni, näitlejast lauljate Jared Leto ja Justin Timberlake’i ning pesapallur Alex Rodrigueziga.

Selle aasta jaanuaris teatas Diazi anonüümseks jääda soovinud sõber, et Cameron loobub jäädavalt näitlemistööst, sest ta tahab olla koduperenaine ja ülekõige saada emaks.

«Ta on õnnelik kui saab ühe lapse, kuid mitu last oleks tema silmis veel parem,» lisas allikas.

Diaz andis 2016. aastal intervjuu, milles sõnas, et ta elus on mees, kellest ta unistas ja ta on väga õnnelik ning seda õnne täiendaksid veel lapsed.

Cameron Diaz FOTO: MEGA/MEGA/Scanpix