ÕNNELIK LÕPP ⟩ Autolt löögi saanud ja nädalaks kapoti alla lõksu jäänud faasan päästeti tänu mööda jalutanud koerale

Eelmisel kuul avastas Birmingham is üks koeraga jalutama läinud mees võõra auto kapoti all peidus olnud linnu tänu oma koerale, kes auto vastu suurt huvi tundis, vahendas Express and Star.

«Kui ma leidsin paari, kellele auto kuulub, olid nad kuuldes, et nende auto kapoti all on faasan, täiesti jahmunud,» rääkis inspektor Emily Cheeseman ja lisas, et paar mõistis, et lind oli seal üle nädala lõksus olnud.