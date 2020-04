UUS SAADE ⟩ Briti suhtesaate «Seksivideo õppetunnid» katsejänesed paljastavad kaamera ees intiimsaladusi

Sari jälgib igal nädalal kolme erinevat probleemset paari, kes on nõustunud kaamerad dramaatilise ja vürtsika suhteteraapia proovimiseks oma koduseinte vahele ja n-ö teki alla lubama. Nad filmivad terve nädala oma armuelu – probleeme, intiimsust ja seksi –, sest kui voodis on probleeme, on neid ka suhtes. Tõusud ja mõõnad koos intiimsete hetkedega salvestatakse 4-osaliseks minisarjaks.