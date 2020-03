VAATA ⟩ Mirtel Pohla annab sotsiaalmeedia vahendusel eriti armsaid kodukontserte

Viimasega on kaasa käinud ka Mirtle Pohla, ent musitseerimise asemel saab näitlejatari näha ja kuulda hoopis Eesti muinasjutte lugemas! Pohla repertuaarist on senini läbi käinud «Oakene taevas», «Kaksteist kaarnat» ja «Karvane Iivan» ning kõik etteasted on üleval ka tema Instagrami kontol.