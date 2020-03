VAATA TASUTA ⟩ 8 huumorist ja romantikast pakatavat filmi, mis süstivad koroonamasenduse kiuste elurõõmu

«Voodielu eripärad» (The Little Death, 2014)

Vaimukas komöödiafilm seksist, suhetest, armastusest ja sellega seonduvatest tabudest. Miks on meie vajadused ja ihad nii erinevad ja kuidas pealtnäha traagilistes olukordades huumorit leida?





Nähtav veel: Vaid 1 päev!Komöödia neljast keskealisest semust, kes ärkavad pärast joomatuuri aastas 1986. See on võimalus minekuga arved klaarida ja igal mehel on asi ajada. Adami () jättis kallim maha, Jacob on videomängusõltlane, Nicki naine on kontrollifiik ja Lou on peoloom, keda ei kutsuta kunagi ühelegi peole... Film ei sobi alaealistele.Nähtav veel: 19 päevaRomantiline lugu Hollywoodi supertähest, kes tuleb koos produktsiooniga väikelinna filmivõtetele. Superstaar Helena Starris on hiljuti lahku läinud oma ekraanipartnerist. Linnakeses tutvub ta kohaliku videopoe omaniku Clarkiga, kellega leitakse kiiresti teineteisemõistmine. Helena tahab oma eksi Clarkiga armukadedaks ajada ja Clark aitab Helenat stsenaristitööga. Vastastikku kasulikud olles hakkavad aga peagi suhted romantilist suunda võtma.Nähtav veel: 4 päevaRopult aus film ühest enesekindlusest pakatavast ja parimates aastates noormehe transformatsioonist enesekesksest elunautijast küpseks meheks. Just nimelt porno on Don Joni () suurim sõltuvus ja igapäevane kaaslane. Olgugi ta suurepärases vormis ja tal on muljetavaldav võime ära rääkida iga tüdruk, on pornolembus siiski tugevam. Kui palju maailmas tegelikult pornot on, mis on porno, kes seda vaatavad või pigem, kes seda ei vaata? Keegi meist ei taha oma pahedele haledalt järele anda, aga ometi me teeme seda. Kas inimene saab üldse ise ja salaja oma pahedest üle olla või tuleb loota kellegi erilise leidmisele? NaispeaosasNähtav veel: 3 päevaRomantiline komöödia FBI agendist, kes peab luurama oma ema järgi. Henry pole oma ema () näinud juba kolm aastat. Tema üllatus on suur kui taaskohtumisel avastab ta, et ülekaalulisest mammist on saanud särtsakas ja nooruslik mimm. Ometi ei jäta töö teda ka kodulinnas maha. Ootamatult peab ta hakkama nuhkima oma enese ema ja tolle armukese () järgi, keda kahtlustatakse muuseumite kunstiväärtuste röövides. Jälgida oma ema ja veel nii, et ta aru ei saaks - kas saab olla veel piinavamat ülesannet!?