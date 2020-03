VIDEO ⟩ Ameeriklased ostavad relvi kokku, kuna kardavad koroonamässe

61-aastane Larry Hyatt, kellel kuulub Põhja-Carolina suurim relvakauplus sõnas, et see on tema eluajal teine kord, mil ameeriklased ostavad relvi nagu tarbekaupu, teatab foxnews.com.

Ta selgitas, et esimene relvade kokkuostmine oli 2012. aastal pärast Sandy Hooki koolitulistamist.

Relvakaupmehed kogu USAs teatasid, et relvade müük on viimastel nädalatel kasvanud kolmekordseks. Samuti lähevad kaubaks laskemoon ja muud relvadega seotud tooted, näiteks kaitsevestid.

Relvad USA Utah Oremi Good Guys Gun relvapoes FOTO: GEORGE FREY/REUTERS/Scanpix

USA suurima internetirelvapoe ammo.com turundusjuht Alex Horsman sõnas, et tegemist on esimese korraga, mil haiguspuhang relvade kokkuostu tekitas.

Oklahomas Tulsas asuvas relvapoes Dong’s Guns töötav David Stone kinnitas samuti, et poes on pidev järjekord inimestest, kel on relvaluba ning kes tahavad enda ja pere kaitseks oma arsenali täiendada.

«Käes on relvade müügibuum. Jääb mulje, nagu oleks käes maailmalõpp ja kõik üritavad end relvade abil kaitsta,» sõnas Stone.

Osad USA relvapoed on hakanud relvade müüki piirama, kliendid saavad maksimaalselt osta kaks relva päevas.

Üks neist relvapoodidest on Idahos asuv Sportsmen’s Warehouse, mille teatel saab klient osta päevas kaks relva, kuid järgmisel päeval võib tulla tagasi ja osta veel kaks relva ning järgmistel päevadel veel.

Kaheraudseid ja karabiine müüakse kliendi kohta üks.

Nad lisasid, et on neid kellel piisab kahest relvast, kuid ka neid, kes on ostnud kümme relva.

USA relvakaupmeeste sõnul ei taha ameeriklased jahirelvi, ainult püstoleid, karabiine, kaheraudseid ja küsitud on isegi raketiheitjaid.

Inimesed ootavad järjekorras USAs Californias San Brunos, et osta Peninsula Guns and Tactical relvapoest relvi FOTO: JUSTIN SULLIVAN/AFP/Scanpix