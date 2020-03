ÜKS KOHTUMINE ⟩ 108-aastane Marta püüab iga päev tund aega ristsõnu lahendada

«Nüüd te aitate mul ristsõna lõpuni lahendada!,» sõnab Marta Tarmole. Ristsõnas on puudu vaid üks täht, olemas on järgmised tähed: BISA_NE. Ühtpidi küsimus kõlab «VEIDER, PENTSIK,» risti peab minema aga küsimuse «LIND» vastus.

«Lind on RAAT ja teistpidi BISARNE, sõnast bizarre,» ütleb ristsõnamees pärast hetkelist mõtlemist.

Marta sai lahendamiseks portsu Silmarõõmu ristsõnu. «See on selline ajakiri, kus ruudud ja tekst on suuremad, et oleks parem lugeda,» ütleb Marta poeg Jüri emale veidi kõrgendatud häälel otse kõrva sisse, sest Marta kuulmine pole viimasel ajal enam hea.