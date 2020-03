KOLM HALBA VARIANTI ⟩ Kas ka jalgpalli EM jääb ära?

Seni on UEFA kinnitanud, et koroonaviiruse levikut jälgitakse äärmise tähelepanelikkusega, kuid meeste jalgpalli EMi edasi ei lükata ja ära ei jäeta.

Olukord eriti keeruline seetõttu, et võistlused on plaanis korraldada 12 eri linnas üle Euroopa. See tähendaks fännide reisimist risti-põiki piki Euroopat.

Maailma vanim spordileht Gazzetta dello Sport arutas kolme variandi vahel, mis UEFA-l praegu veel laual võiksid olla.

Esimene variant. Vutimatšid mängitakse ilma publikuta tühjade tribüünide ees. Kuigi nii õnnestuks ehk tõve levimist piirata, oleks selline lahendus UEFA-le majanduslikult tohutu löök: see tähendaks piletituludest ja muudest sissetulekutest ilma jäämist ning sadadesse miljonitesse eurodesse ulatuvat kahjusummat.

Teine variant on lihtsalt see, et 2020. aasta Euroopa meistrivõistlused jäetakse ära ja järgmine maailmajao tšempion selguks 2024. aastal Saksamaal. Eelmine kord, kui jalgpalli suurturniir ära jäi, oli teise maailmasõja ajal.

Kolmanda variandina lükataks mängud ühe aasta võrra edasi. Kuid see tähendaks, et Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA näitaks UEFA-le erilist vastutulekut, sest järgmise aasta jalgpallikalender on juba paigas ja lukus. 2021. aasta suvel peaks toimuma esimene klubide maailmameistrivõistluste turniir 24 klubi osavõtul. Toimumispaigaks on muide planeeritud Hiina.