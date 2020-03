LAOSTUNUD MEES ⟩ Vutistaari abikaasa tegi konto tühjaks ja ostis endale Marokosse maja

Bangoura sai šoki, kui märkas, et raha enam kontol pole. Prantsusmaa meedia kirjutab, et jalgpalluri abikaasa Aïcha Mara oli teinud kontol puhta vuugi. Mara kandis pea kogu raha ühiselt kontolt oma kontole.

Bangoura abikaasa on jõudnud juba soetada maja Marokos. Guinea pallivõluril on Maraga neli ühist last. Purupaljaks tehtud vutimees lõpetas eelmise aasta lõpus lepingu rikka Saudi Araabia klubiga, sest tahtis kodule ja perele lähemale kolida.